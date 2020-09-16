شكرا لمتابعة خبر عن نظام حماية للطفل من الإختطاف والإستبدال في المستشفيات في 13منطقة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، بأن وزارة الصحة تستعد للتعاقد مع شركات مختصة بتقنيات الأمن والسلامة لإنشاء نظام لحماية المواليد من الإختطاف والإستبدال بالمستشفيات في 13 منطقة بالمملكة، وعممت الوزارة برقية تشمل 17 بند لهذا الهدف.

وأشارت توجيهات مؤخرا للتقليل من سلب الأطفال واستبدالهم بالمستشفيات، حيث قامت وزارة الصحة بتعميم البرقية التي أرسلت من المقام السامي، والتي تشمل علي 17 بندا لمجابهة تلك الحوادث بالمستشفيات، وذلك عقب أن أطاحت حادثة اختطاف الطفل «أنس» من مستشفى الولادة والأطفال في المدينة المنورة الأسبوع المنصرم.

وأوضح المركز السعودي بأن المنشآت الصحية «سباهي» اعتمدت مؤخرا إضافة معيار «حماية الأطفال المواليد في المستشفيات من الخطف والاستبدال» ضمن برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى «أمان» بداية من العام الجاري.

وتستعين بعض المستشفيات بكاميرات المراقبة والبوابات الأمنية، التي يتم فتحها من خلال أنظمة قراءة البطاقات إلكترونياً أو بتنظيمات داخلية تعتمد على الحراسات بتنظيم الدخول والخروج، ومنع خروج الرضع إلا وفق إجراءات رسمية تقف عليها كاونترات التمريض بشكل مباشر وتتم بعد اعتمادها من الأطباء. واعتمدت المنشآت الصحية خطوة تسجيل بصمة قدمي المولود، مع تقييدها ضمن سجلات رسمية تشكل قاعدة معلومات عند الحاجة.