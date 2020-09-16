توجهت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية لتعليم عن بعد، لمحاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، بكافة مدن المملكة، وذلك حتى يستغل الطلاب اوقاتهم في التعليم في ظل الحجر المفروض عليهم.

وقالت وكالة الانباء الرسمية "واس"، إن وزارة التربية والتعليم وضعت استراتيجيات لبدء المسيرة التعليمية في المدارس و الجامعات عن طريق إطلاق منصات الإلكترونية تساعد الطلاب على الاستفادة والفهم الدروس قد المستطاع.

وأفادت مصادر تقنية، بأن الطلاب تغلبوا قبل عدة اسابيع باستخدام المنصات ومنها منصة مدرستي الذ تقوم على حث الطلاب على متابعة دروسهم بتقييم مباشر من قبل المعلمين بالمملكة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

السعودية: رابط منصة مدرستي تسجيل جديد دخول رابط مباشر إضغط هنـــــــــا

Advertisements

وكانت المملكة العربية السعودية قد ألغت العام المنصرم موسم الحج 1441، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بالمملكة، لافتة الى ان الحج يقتصر على سكان المملكة مع ضمان الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء فيما تؤجل العمرة حتى يتم التعلق عليها من قبل السلطات .

ونشرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عبر موقعها الرسمي جدول الحصص لطلاب واوقاتها حسب طبيعة الصف والمستوي الدراسي مع إعطاء دورات للمعلمين للقيام بسهولة التعامل مع تلك المنصات.

وتشرع السلطات في كافة دول العالم لبدء العام الدراسي عن بعد بسبب تصريح منظمة الصحة العالمية بأن هناك موجه ثانية من فيروس كورونا بتزامن مع بدء العام الدراسي مما جعل العديد من الدول الذي بدأت المدارس تفعيل النظام عن بعد بد زيادة عدد الاصابات.