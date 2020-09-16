وزارة الاتصالات تعلن 27 دورة مجانية مكثفة في برنامج التدريب الاحترافي

︎ :

.



تعلن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب التسجيل في (برنامج التدريب الاحترافي للموظفين والموظفات) ضمن مبادرة (مهارات المستقبل) وتشمل (27) دورة تدريبية مكثفة مجانية مع شهادات معتمدة واحترافية لتدريب أكثر من (5000) وموظف وموظفة في أكثر من (15) مجال نوعي ليكونوا جزء فعال في رحلة التحول الرقمي على النحو التالي:

شروط التسجيل:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية.

– حاصل على درجة الدبلوم فأعلى.

– موافقة جهة العمل للتفرغ للدورة التدريبية.

– إجتياز المقابلة الشخصية والتقييم المرتبط بالدورة لضمان موائمة احتياج المتدرب مع أهداف الدورة التدريبية.

– الالتزام بمتطلبات اجتياز الدورة التدريبية.

الهدف من البرنامج:

يهدف التدريب الاحترافي للموظفين إلى تقديم دورات تدريبية نوعية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير وإعادة توجيه المهارات الرقمية للفئات المستهدفة في مسارات تدريبية تشمل التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والداعمة والخدمات التقنية الاحترافية، وذلك بالتعاون مع شركاء تدريب ضمن مبادرة مهارات المستقبل، ويتضمن التدريب دورات نوعية مكثفة وشهادات مهنية احترافية في مجالات رقمية متنوعة.

المسارات الوظيفية:

– أمن المعلومات

– إنترنت الأشياء

– البنية التحتية

– الذكاء الإصطناعي

– تحليل البيانات

– تقنيات البلوكشين

– خدمات احترافية

– إدارة المشاريع

– إدارة النظم وقواعد البيانات

– جودة البرمجيات

– الحوسبة السحابية

– تصميم البنية المؤسسية

– تصميم وتطوير التطبيقات

– دعم التشغيل

– علم البيانات

– واجهة وتجربة المستخدم

Advertisements

مسميات الدورات التدريبية:

1- أساسيات الحوسبة السحابية

2- محترف إدارة المشاريع

3- التحليل والتمثيل المرئي للبيانات

4- إدارة خوادم Windows Server 2016

5- التحليل والتمثيل المرئي للبيانات باستخدام (Power Bi)

6- إدارة خدمات تقنية المعلومات ITIL

7- تخطيط وإدارة الشبكات بواسطة Windows Server 2016

8- أساسيات إدارة الشبكات (Network+)

9- أمن وحماية الشبكات (Security+)

10- إدارة المشاريع باستخدام مايكروسوفت Project 2016

11- أساسيات البرمجة بلغة بايثون

12- استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث

13- مقدمة في الذكاء الاصطناعي

14- التحول الرقمي

15- أساسيات إدارة قواعد البيانات

16- أساسيات اختبار البرمجيات

17- أساسيات الأمن الرقمي

18- إدارة وتوفير أنظمة قواعد البيانات SQL

19- مختبر البرمجيات المعتمد (ISTQB)

20- عمليات تحليل الأمن الرقمي

21- التحقيق الجنائي في القرصنة الحاسوبية

22- مشروع علم البيانات بلغة بايثون

23- دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي

24- مقدمة في معالجة اللغة الطبيعية NLP

25- تطبيقات البلوكشين وتقنيات الليدجرز الموزعة (DLTs)

26- التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية

27- تطوير تطبيقات إثيريم بلوكشين اللامركزية

مدة التدريب:

تتراوح مدد التدريب لكل دورة من 4 أيام إلى 12 يوماً (تبدأ من 2020/9/27م حتى 2020/12/8م).

ملاحظات:

– جميع الدورات تشمل شهادة إجتياز مجانية.

– بعض الدورات لا تشمل شهادات احترافية حسب التفاصيل الموضحة في وصف كل دورة.

– تقام معظم الدورات عن بعد ويتم إيضاح ذلك في وصف الدورة.

– يجب على المتقدم الأطلاع على شروط كل دورة والتسجيل في الدورة المناسبة لمؤهلاته وتخصصه الوظيفي.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 1442/1/27هـ من خلال اختيار الدورة في أسفل الصفحة ثم الضغط على (طلب الإنضمام) على الرابط: https://bit.ly/3c8Q0iD

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

