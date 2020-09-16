الجمارك السعودية تعلن 44 وظيفة إدارية و تقنية في مختلف التخصصات

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تعلن الهيئة العامة للجمارك (الجمارك السعودية) عن توفر (44) وظيفة إدارية وتقنية في مقرها بالرياض، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) بالمسميات التالية:
– مطور ذكاء أعمال
– مطور حلول رقمية أول
– مشرف لوجستي
– مشرف عملاء الجهات الحكومية
– مشرف شركاء الخدمات اللوجستية
– مستشار تحليلات متقدمة
– مستشار أبحاث الأعمال
– مدير مشروع (إدارة المشاريع الهندسية)
– مدير مشروع (التقنية)
– مدير عام مراقبة وضمان الإيرادات
– مدير عام المالية والموازنة
– مدير عام ادارة التدقيق اللاحق
– مدير عام إدارة تخطيط وحوكمة الإيرادات
– مدير برنامج – (الادراة العامه للتطوير المنافذ)
– مدير إدارة دعم اللجان
– مدير إدارة حوكمة المشاريع
– مدير إدارة تطوير الكفاءات
– مدير إدارة الحسابات العامة والتقارير المالية
– مدير إدارة التحليلات المتقدمة
– مدير إدارة التأهيل الجمركي
– مدير إدارة الأداء
– مدقق لغوي
– محلل مراقبة وضمان الإيرادات
– محلل مالي اول
– محلل ذكاء أعمال أول
– محلل أو محلل أول التحليل الاستخباراتي
– محلل بيانات
– كبير أخصائيين لوجستيين
– كبير أخصائيين المكافآت الشاملة
– سكرتير تنفيذي
– رئيس قسم أنظمة إدارة المباني
– رئيس قسم المنافذ الجوية والبحرية
– رئيس قسم المتابعة والإنجاز السريع
– رئيس قسم القطاع الشرقي
– رئيس قسم التشغيل والصيانة لأنظمة المراقبة الأمنية
– رئيس قسم الإسكان
– رئيس قسم الأداء والتقارير
-باحث قانوني
– باحث أعمال
– أمين سر
– أخصائي لوجستي أول
– أخصائي أو أخصائي أول استهداف شحنات
– مشرف أول نظام الموارد البشرية (التقنية)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة حسب متطلبات كل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3hS6DkP
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