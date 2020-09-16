الجمارك السعودية تعلن 44 وظيفة إدارية و تقنية في مختلف التخصصات

︎ :

.



تعلن الهيئة العامة للجمارك (الجمارك السعودية) عن توفر (44) وظيفة إدارية وتقنية في مقرها بالرياض، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) بالمسميات التالية:

– مطور ذكاء أعمال

– مطور حلول رقمية أول

– مشرف لوجستي

– مشرف عملاء الجهات الحكومية

– مشرف شركاء الخدمات اللوجستية

– مستشار تحليلات متقدمة

– مستشار أبحاث الأعمال

– مدير مشروع (إدارة المشاريع الهندسية)

– مدير مشروع (التقنية)

– مدير عام مراقبة وضمان الإيرادات

– مدير عام المالية والموازنة

– مدير عام ادارة التدقيق اللاحق

– مدير عام إدارة تخطيط وحوكمة الإيرادات

– مدير برنامج – (الادراة العامه للتطوير المنافذ)

– مدير إدارة دعم اللجان

– مدير إدارة حوكمة المشاريع

– مدير إدارة تطوير الكفاءات

– مدير إدارة الحسابات العامة والتقارير المالية

– مدير إدارة التحليلات المتقدمة

– مدير إدارة التأهيل الجمركي

– مدير إدارة الأداء

– مدقق لغوي

– محلل مراقبة وضمان الإيرادات

– محلل مالي اول

– محلل ذكاء أعمال أول

– محلل أو محلل أول التحليل الاستخباراتي

– محلل بيانات

– كبير أخصائيين لوجستيين

– كبير أخصائيين المكافآت الشاملة

– سكرتير تنفيذي

– رئيس قسم أنظمة إدارة المباني

– رئيس قسم المنافذ الجوية والبحرية

– رئيس قسم المتابعة والإنجاز السريع

– رئيس قسم القطاع الشرقي

– رئيس قسم التشغيل والصيانة لأنظمة المراقبة الأمنية

– رئيس قسم الإسكان

– رئيس قسم الأداء والتقارير

-باحث قانوني

– باحث أعمال

– أمين سر

– أخصائي لوجستي أول

– أخصائي أو أخصائي أول استهداف شحنات

– مشرف أول نظام الموارد البشرية (التقنية)

Advertisements

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة حسب متطلبات كل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3hS6DkP

