جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن وظائف منسقي بحوث للجنسين

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تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (3) وظائف للرجال والنساء بمسمى (منسق بحوث) في مدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

– منسق بحوث أول (Research Coordinator I)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم صحية، إدارة صحية، دراسات صحية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة مهنية معتمدة في البحوث الطبية.

– منسق بحوث ثاني (Research Coordinator II)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم صحية، إدارة صحية، دراسات صحية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البحوث الطبية والأساليب العلمية.

– منسق بحوث ثالث (Research Coordinator III)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم صحية، إدارة صحية، دراسات صحية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال البحوث الطبية والأساليب العلمية.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية بالمستويات (STEP 75%, IELTS 6, TOFEL PBT 500 – IBT 61).

نبذة عن الجامعة:

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تم تأسيسها في الخامس من شهر صفر 1426هـ وهي جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية وتحظى باعتماد وزارة التعليم بالمملكة لمختلف برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA ويستمر حتى السبت الموافق 1442/2/2هـ.

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