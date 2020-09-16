أمير الجوف يوجّه بإعادة تنظيم وحدة دعم القطاع غير الربحي وتعديل مسماه

أصدر الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قراراً بإعادة تنظيم وحدة دعم القطاع غير الربحي بالإمارة، لتتواءم مع الجهات الأخرى المشابهة لمهامها، بما يضمن استدامتها، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ووجّه سموه بتعديل مسمى الوحدة ليكون مركز تمكين القطاع غير الربحي تحت مظلة مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الجوف.

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وتضمن القرار تشكيل فريق عمل المركز ليكون المشرف العامّ على مكتب تحقيق الرؤية مشرفًا عامًّا على المركز، وسعدون بن أحمد الوشيح مديرًا تنفيذيًّا والدكتور عبدالله بن عوض الجابر عضو خبرة وتمكين، ومعتز بن نايف العويضة مشرفًا على التواصل الحكومي، وسلطان بن عبدالعزيز المحيسن مشرفًا على علاقات المانحين، وبتول بنت عايد الرويلي سكرتيرة المركز.

وأسند القرار عددًا من المهامّ للمركز ومنها الإسهام في تطوير عمل القطاع غير الربحي والارتقاء به بالمنطقة ، وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الوقفية، وتعزيز تنوع وتكامل الأنشطة والمشاريع والبرامج غير الربحية التي تقدم لشرائح المجتمع كافة، وبناء القدرات البشرية للجمعيات الأهلية والوقفية وتطويرها ومساعدتها في برامج التدريب من خلال التنسيق لها مع الجهات المختصة.

وتشتمل مهامّ المركز على العمل مع الشركاء على ضمان كفاءة الإنفاق واستثمار الموارد المالية المتاحة للجمعيات وتعظيم أثر المنح من الأفراد المانحين والجهات المانحة، ومساعدة الشركاء للوصول إلى تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد المتاحة وتنويع مصادر الدعم والتمكين، كما تكون مرجعية المركز إداريًّا مرتبطة بمكتب تحقيق الرؤية.