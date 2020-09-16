الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح متوسطة على مناطق عدة بالمملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق بالمملكة، خلال اليوم الأربعاء وليلة الخميس.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». قال الحصيني: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطار على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان والسفوح الغربية من مرتفعاتها، وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.

وأضاف: وهناك رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوبي الشرقية وجدة وأجزاء من الإمارات.

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وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أنَّ الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة مع ارتفاع الموج نصف من نصف متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 44 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 29 درجة.