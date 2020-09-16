وفقًا للتوجيهات.. الخطوط السعودية تكشف موعد فتح الرحلات الدولية

كشفت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، عن أنه سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقًا للتوجيهات، مؤكدةً أن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك ردًّا على استفسار وردها على حسابها الرسمي على «تويتر» مفاده: «عندي زيارة عائلية وأنا من حالات المستثناة اللي راح تيجي من المغرب إلى السعودية.. سؤالي: لو سمحت الخطوط السعودية لم تنزل جدول رحلات إلا الحين عكس الخطوط المغربية والمصرية وناس.. حطت جدول رحلات إلى الرياض يوم ١٥ سبتمبر وستبدأ الرحلات».

وقالت الخطوط السعودية ردًّا على التساؤل: «عليكم السلام.. ضيفنا العزيز ، وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر.. نلقاكم قريبًا».

وكانت الخطوط السعودية كشفت عن وجود رحلات استثنائية في حالات معينة، مشيرةً إلى مجموعة من الشروط والإجراءات لا بد من توافرها، لكي يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح الحساب الرسمي للخطوط السعودية على تويتر؛ أنه يتعيَّن على من يريد الحجز عبر الرحلات الاستثنائية، ضرورة إكمال كافة المستندات والإجراءات اللازمة، بجانب الحصول على الموافقات من بلد الإقلاع والوصول.

وكانت وزارة الداخلية حددت، في وقت سابق، الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين اعتبارًا من السادسة صباح اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت وزارة الداخلية أنَّ المسموح لهم بالسفر خارج المملكة هم المكلفون بمهمات رسمية من المدنيين والعسكريين وموظفي الحكومة، وكذلك العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

كما يُسمح بالسفر للعاملين بوظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، وكذلك رجال الأعمال والمرضى والطلاب، والحالات الاستثنائية.

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