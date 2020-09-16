أخبار السعودية اليوم.. توضيح من «الخطوط السعودية» بشأن تحليل كورونا.. وسقوط خلية تهريب سلاح إيراني للحوثيين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث انطلقت أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، وإلى التفاصيل:

«الخطوط السعودية» تعلن توضيحًا هامًا حول تحليل كورونا للمسافرين

أكدت الخطوط السعودية، أنّه يجب إجراء فحص «pcr» لكل المسافرين، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي حجز على الخطوط السعودية من القاهرة لجدة وكنت بستفسر عن تحليل pcr بالنسبة للأطفال من سن كام مطلوب ليهم»، وقال الحساب الرسمي للعناية بضيوف الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يجب عمل فحص طبي لكل المسافرين وتكون نتيجة الفحص لا تتجاوز عن 72 ساعة».

هيئة الطيران المدني: حجر منزلي للقادمين من الخارج لمدة 3 أيام

كما شددت على الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص(PCR) سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

انطلاق أولى الرحلات الدولية للفئات المستثناة.. وهيئة الطيران المدني تعلق

انطلقت اليوم أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، بناءً على صدور الموافقة الكريمة وفقًا لما رفعته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة، وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيليًّا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

مصادر لـ«عاجل»: انتحار مريض شنقًا بملابسه الداخلية في الرياض

علمت «عاجل» من مصادرها، أنّ حادثة انتحار وقعت داخل مستشفى مجمع إرادة الصحة النفسية بالرياض (الأمل سابقًا) في قسم التنويم، وكشفت المصادر إنّ العاملين في المستشفى وجدوا المريض منتحرًا في غرفته، عبر ربط ملابسه الداخلية حول عنقه.

بالصور والأسماء.. عملية استخباراتية- أمنية تسقط خلية تهريب سلاح إيراني للحوثيين

كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل العملية الاستخباراتية والأمنية النوعية التي تكلَّلت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقبض على مسؤولها الأول وثلاثة من أفرادها على متن قارب في عرض البحر الأحمر، موضحًا أن عملية تتبع وضبط الخلية الحوثية بدأت بعد حصول شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية على معلومات تتعلق بنشاط أفراد الخلية الحوثية أعقبتها عملية رصد وتحرٍّ أسفرت عن معلومات دقيقة تتعلق بأفراد الخلية ونشاطها ضمن شبكة تهريب أسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

بالصور.. رئيس شؤون الحرمين يدشن برنامج تفعيل «الخطة الاستراتيجية»

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تفعيل وتنفيذ الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٠/٢٠٢٤) بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، وأكّد خلال التدشين أنَّ الرئاسة تسعى لمواكبة المستجدات والتطورات التي شهدتها الرئاسة خلال الفترة الماضية، مبينًا أنَّ الخطة شملت الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والمبادرات الاستراتيجية.

إلكترونيًا.. رئيس شؤون الحرمين يقف على عدة مشاريع للمسجد النبوي

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على سير المشاريع الخاصة بالمسجد النبوي عبر المنصة الإلكترونية ومتابعتها، وأكّد ضرورة متابعة المشاريع بالمسجد النبوي وبذل المزيد من الجهود لإتمامها وفق الجداول الزمنية المحددة، مطلعًا على سير المشاريع القائمة والمستقبلية التي ستنفّذ في القريب العاجل، حيث إنَّ المنصة الإلكترونية أتاحت متابعتها بشكل دقيق.

صرف إعانات لـ 36 ألفًا من ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض

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أنهت وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث (التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض)، خلال الثلاثة أشهر الماضية، إجراءات الصرف وتقديم الخدمات لأكثر من 36 ألف مستفيدٍ ومستفيدة من ذوي الإعاقة في منطقة الرياض ومحافظاتها، بعد دراسة الطلبات وفحص الحالة المتقدمة والتأكّد من مدى استحقاقها للإعانة المطلوبة، ومن ثمّ فرز الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

خريطة الشفاء الجديدة من كورونا في مناطق المملكة.. ومكة والمدينة أولًا

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، مسجلةً شفاء 142حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 305022حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة الفيروس وحتى الآن، وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 97حالة، وتمَّ تعافي (96 في جدة 72 في الهفوف 67 في الدمام 64 في ينبع 56.

فيديو «اكتشاف علاج لفيروس كورونا» يدفع وزارة الصحة للتحذير بالوثائق

حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، من مخالفة الإجراءات الرسمية التى يجب أن تمرّ بها عمليات البحث العلمي، لا سيما الاعتمادات المهنية والنشر العلمي بعد التحكيم، وذلك على خلفية الفيديو المتداول لأحد الأطباء، زاعمًا اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد، يعتمد على مستخلصات «أعشاب طبيعية».

آخر أرقام رسمية لتوزيع إصابات كورونا الجديدة بمدن ومحافظات المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 672حالة في المملكة، حيث تصدرت مكة المكرمة أعلى نسب الإصابة بـ 62 حالة، تلتها المدينة المنورة بـ 61 حالة، ثم جدة بـ45 حالة، كما تم تسجيل 44 في الرياض 38 في الهفوف 37 في الدمام 27 في ينبع.

«الصحة»: تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1092 حالة.. ووفاة 33 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 326930 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1092 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 305022 حالة، كما تم تسجيل 33 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالمملكة منذ بدء الجائحة، إلى 4338 حالة.

شرطة المدينة المنورة توضح حقيقة إخراج أسرة لتنفيذ إزالة موقع

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات، خروج أسرة من منزلها لإزالته، مؤكدًا أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.

«طقس الأربعاء»: سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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