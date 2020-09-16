اليوم.. هيئة التراث تعلن عن اكتشاف أثري مهم في المملكة

في مؤتمر صحفي بمشاركة فرق تنقيب سعودية ودولية
تعقد هيئة التراث، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا في الرياض للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة من خلال فرق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.
وسيتحدَّث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، في المؤتمر، عن الاكتشاف الجديد مع استعراضٍ لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه، إضافة إلى أهميته التاريخية وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية.
وسيتضمَّن المؤتمر الصحفي الذي سيشهد حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضًا لصور الاكتشاف الأثري بوصفه شاهدًا على عمق حضارة الجزيرة العربية ومدى مساهمتها المؤثرة في مسيرة البشر منذ فجر التاريخ.
كما سيتناول المؤتمر المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.
ويأتي المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم بإطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في المملكة، مع ما يتضمَّنه ذلك من تطوير وتوسيع الأنشطة العلمية والبحثية المرتبطة بأعمال التنقيب التي تشارك فيها عدد من الجامعات والجهات الحكومية، وتتعاون فيها الهيئة مع أبرز الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.
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