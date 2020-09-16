السعودية اليوم / جمعية الكشافة تُشارك في اجتماع مفوضي التدريب وتنمية القيادات العرب



الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

شاركت جمعية الكشافة العربية

وأوضح مفوض تنمية القيادات بجمعية الكشافة العربية السعودية محمد عبدالله المحمود، أن الاجتماع ناقش النقاط المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، على أن يتم موافاة المنظمة بالمقترحات قبل يوم 25 سبتمبر 2020 .

وأشار المحمود إلى أن الاجتماع أوصى إلى بحث وتشجيع القيادات الشابة للكتابة في نشرة تنمية القيادات التي يصدرها الإقليم حول ما يهمهم من موضوعات، وتجميع الممارسات الأفضل في مجالات التدريب وتنمية القيادات والحماية من الأذى، وتزويد الإقليم بها قبل يوم 30 سبتمبر 2020 حتى يمكن تعميمها ونشرها على الجمعيات الأخرى لتبادل الخبرات.

// انتهى //

10:55ت م

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الرياض 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس، في الاجتماع الافتراضي الرابع لمفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية, والذي نظمته المنظمة الكشفية العربية "الإقليم الكشفي العربي" بمشاركة ممثلي 14 جمعية كشفية عربية، وممثلين لمستشاري خدمة الحماية من الأذى، وتنمية القيادات، واللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات.وأوضح مفوض تنمية القيادات بجمعية الكشافة العربية السعودية محمد عبدالله المحمود، أن الاجتماع ناقش النقاط المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، على أن يتم موافاة المنظمة بالمقترحات قبل يوم 25 سبتمبر 2020 .وأشار المحمود إلى أن الاجتماع أوصى إلى بحث وتشجيع القيادات الشابة للكتابة في نشرة تنمية القيادات التي يصدرها الإقليم حول ما يهمهم من موضوعات، وتجميع الممارسات الأفضل في مجالات التدريب وتنمية القيادات والحماية من الأذى، وتزويد الإقليم بها قبل يوم 30 سبتمبر 2020 حتى يمكن تعميمها ونشرها على الجمعيات الأخرى لتبادل الخبرات.// انتهى //10:55ت م0038

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