شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يثمن جهود مواطن أعاد استصلاح مدرجات زراعية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، أن المنطقة قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية بمختلف مجالاتها الخدمية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيراً سموه إلى أن القطاع الزراعي بالمنطقة شهد استحداث ودعم العديد من المشروعات ضمن برنامج "التنمية الريفية الزراعية المستدامة" الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مطلع العام الميلادي الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للمُزارع يوسف سعيد الشهري بمكتبه بالإمارة، بحضور محافظ تنومه مسفر آل محضي، ونائب مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة محمد عسيري، حيث أشاد أمير منطقة عسير على ما قام به الشهري من الحفاظ على عدد من المزارع التي يملكها في محافظة تنومه بإعادة تأهيلها واستصلاحها للزراعة ووصف سموه الأعمال التي قام بها بأنها نموذج فريد في المحافظة على الهوية الزراعية وتثبيت العادات القديمة بطريقة صحيحة.

وجاء استقبال أمير منطقة عسير للمزارع يوسف الشهري بعد أن وقف سموه على الأعمال التي قام بها في الحفاظ على مزارعه الواقعة بمحافظة تنومة.