60 دينارًا وفحص كورونا شرطا دخول البحرين عبر جسر الملك فهد

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت البحرين مساء أمس الثلاثاء، عن إجراءات دخول القادمين إليها عبر جسر الملك فهد، ومنها خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد على الجسر، ودفع مبلغ 60 دينارًا بحرينيًا قيمة التكلفة.

وأوضحت البحرين أن الإجراءات تضمنت أيضًا تحميل تطبيق “مجتمع واعي” والتسجيل فيه، متابعةً أن القادمين عبر جسر الملك فهد يتم استثناؤهم من هذا الإجراء عند إبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية والتي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق “مجتمع واعي”، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

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وأهابت المملكة بجميع القادمين إليها ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية، والالتزام بتعليمات العزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة سلبية للفحص عند الدخول.

ولفتت إلى أنه سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، داعية إلى مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأشارت البحرين إلى أنه عند الشعور بارتفاع حرارة الجسم، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، أو الكحة الاتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات.



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