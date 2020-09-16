فيديو.. رأي طارق الحبيب في زواج المسيار

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن نجاح الزواج بشكل عام يتوقف على ظروف الزوج والزوجة.

وقال الحبيب في حواره إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن الزواج الذي يدوم أكثر سواء كان مسيارًا أو تحت أي مسمى هو ما يعمل على تحقيق الاحتياجات والاهتمامات.

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وتابع أن الرجل إذا تزوج زواجًا معلنًا من امرأة لا تفي باهتماماته ولا يوجد تفاهم بينهما فإن هذا الزواج يفشل، وعلى العكس من ذلك إذا تزوج الرجل زواجًا غير معلن ووجد تكاملًا بينه وبين المرأة فهنا تدوم العلاقة الزوجية، موضحًا أن الزواج مثل الصداقة يجب أن ينظر كل طرف إلى ما يناسبه وأن يهتم بمتطلبات الشخص الآخر من أجل بناء مثل هذه العلاقة.

ورأى “أن الزواج التقليدي مدمر لبناء الأسرة، وزواج الحب كذلك”، مشيرًا إلى أن هناك معطيات يجب أن يهتم بها المقبل على الزواج الثاني، منها أن يحدد بوضوح احتياجاته من هذا الزواج، فإذا كان قادرًا على تكميل احتياجاتها، وهي قادرة على تكميل احتياجاته نجح هذا الزواج أيما نجاح.

وأردف الحبيب: الزواج علاقة استثمارية قبل الزواج، وحينما يتم عقد الزواج يتحول إلى علاقة راقية، كما أنه تكامل احتياجات واهتمامات ومشتركات، إذا تحققت بدرجة عليا في الزواج الأول فإن هذا يمنع التعدد أو يقلل الحاجة إليه تقليلًا كبيرًا.



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