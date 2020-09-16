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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.حالة الطقس الأرصاد
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والمدني يتفاعل محذرًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-16
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
09:32 AM
دعا الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والمدني يتفاعل محذرًا ،
المصدر : الخليج 365
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