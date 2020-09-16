، من خفيفة لغزيرة.. هنا توقعات الحصيني لهطولات اليوم وليلة الخميس ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطارًا على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية من مرتفعاتها)، وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران، وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوبي الشرقية وجدة، وأجزاء من الإمارات).حالة الطقس الأرصاد أمطار