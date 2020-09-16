القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة الخليج 365 الأربعاء 2020/9/16 10:32 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/9/16 10:32 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، انطلاق ثالث جلسات محاكمة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس شبكة قنوات بي إن سبورت، بتهم فساد وتقديم رشى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق جلسة استجواب الخليفي أمام المحكمة الجنائية السويسرية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.