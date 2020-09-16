نتنياهو يعتبر صواريخ غزة عرقلة للاتفاقيات مع دول الخليج المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/9/16 09:51 ص بتوقيت أبوظبي
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة، عرقلة لاتفاقيات السلام مع دول الخليج.
وبالتزامن مع مراسم توقيع اتفاقي السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، في البيت الأبيض، مساء أمس، أُطلق صاروخان من قطاع غزة.
وتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة حتى صباح اليوم، فيما ردت إسرائيل بقصف مواقع متفرقة في القطاع.
وقال نتنياهو في بيان له إنهم "يريدون عرقلة السلام، لن يتمكنوا من ذلك".
وأضاف محذرا "سنضرب كل من يحاول إيذاءنا، لكننا سنمد يد السلام إلى كل من يمد يده إلينا لصنع السلام".
وحضر حفل توقيع معاهدتي السلام في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، نحو ألف شخصيها دعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا واسعا.
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