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انتخب يوشيهيدي سوجا رئيسًا لوزراء اليابان اليوم الأربعاء؛ ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات؛ فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة كوفيد-19.
وكان "سوجا" كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي، وصوّت لصالح انتخابه مجلس النواب؛ حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه.اليابان
انتخاب يوشيهيدي سوجا رئيسًا لوزراء اليابانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-16
انتخب يوشيهيدي سوجا رئيسًا لوزراء اليابان اليوم الأربعاء؛ ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات؛ فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة كوفيد-19.
وكان "سوجا" كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي، وصوّت لصالح انتخابه مجلس النواب؛ حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:54 AM
ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو 8 سنوات
انتخب يوشيهيدي سوجا رئيسًا لوزراء اليابان اليوم الأربعاء؛ ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات؛ فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة كوفيد-19.
وكان "سوجا" كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي، وصوّت لصالح انتخابه مجلس النواب؛ حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه.
، انتخاب يوشيهيدي سوجا رئيسًا لوزراء اليابان ،
المصدر : الخليج 365
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