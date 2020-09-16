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قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487، وإجمالي الوفيات إلى 71678.
وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.فيروس كورونا الجديد
المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 71678وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-16
قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487، وإجمالي الوفيات إلى 71678.
وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:32 AM
إجمالي الإصابات بلغ 676487
قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487، وإجمالي الوفيات إلى 71678.
وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.
، المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 71678 ،
المصدر : الخليج 365
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