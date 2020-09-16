، المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 71678 ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 676487

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487، وإجمالي الوفيات إلى 71678.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.فيروس كورونا الجديد