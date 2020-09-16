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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطارًا على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية من مرتفعاتها)، وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران، وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوبي الشرقية وجدة، وأجزاء من الإمارات).حالة الطقس الأرصاد أمطار
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 08:33 AM
قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطارًا على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية من مرتفعاتها)، وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران، وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوبي الشرقية وجدة، وأجزاء من الإمارات).
، من خفيفة لغزيرة.. هنا توقعات الحصيني لهطولات اليوم وليلة الخميس ،
المصدر : الخليج 365
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