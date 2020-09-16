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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 08:32 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرّمة.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
، أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان بمكة المكرّمة ،
المصدر : الخليج 365
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