شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس، هطول أمطار على 4 مناطق.

وأوضح الحصيني أن كل من: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية من مرتفعاتها تشهد أمطارا متفاوتة من خفيفة لغزيرة.

وتوقع أيضًا رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم، وحائل، ونجران، وبين حفر الباطن ورفحاء، وجنوبي الشرقية وجدة.