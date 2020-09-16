شكرا لمتابعة خبر عن شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشرط أن يكون العمر مابين 6 إلى 18 سنة فقط.
وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: " فيه دعم للطلاب 1000 ريال والوالدة تدرس محو أمية مانزل لها ".
يذكر أن وزارة الموارد البشرية رفعت مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من 120 ريالًا إلى 1,000 ريال هذا العام، لمساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد.
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