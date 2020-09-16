بالفيديو..خطابة: النظرة الشرعية تتم عندي بالبيت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت مرشدة زواج تدعى " نجلاء " كيف تتم النظرة الشرعية بين الشاب والفتاة اللذين يرغبان في الزواج.
وقالت نجلاء والتي تستخدم اسم " جوليانا " كاسم مستعار في عملها، إن النظرة الشرعية تتم عندها بالمنزل في وجود خادمتها، مؤكدة أن الشاب لا يختلي بالفتاة بل يكون هناك أشخاص حاضرين.
وعن ارتفاع الأسعار، أوضحت أنه يتم تحديد السعر وفقا للمواصفات التي يحددها الشاب ويشترط توافرها في الفتاة، مشيرة إلى أنها تبذل مجهودًا في عملية تعارفهما إلى أن تتم عملية الزواج.
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