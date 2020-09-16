“آل الشيخ”: مع التقدم في السن أصبحت أراجع قراراتي عشرات المرات

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وجّه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أمس (الثلاثاء)، رسالة أثارت الجدل بين متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر آل الشيخ أنه مع التقدم في السن بدأ مراجعة قراراته عشرات المرات قبل عملها، إلا في الأمور التي تتجاوز المنطق، حتى لو كانت على حساب الصحة والسعادة، مضيفاً أنه يتحرك بعدها تحركاً لا رجعة فيه في أي اتجاه.
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