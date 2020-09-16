حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.





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