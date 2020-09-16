«الجوازات السعودية»: الخروج النهائي لعامل خارج المملكة «ممنوع»

استشهدت بنص التعليمات حول التأشيرة..
أكدت المديرية العامة للجوازات أنه لا يمكن إجراء عمل خروج نهائي لعامل أثناء تواجده خارج المملكة.
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص غرّد به في الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه: «هل يمكن عمل خروج نهائي للعامل أثناء تواجده خارج المملكة....».
وردَّت المديرية العامة للجوازات «التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة خروج وعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.. نسعد بخدمتك».
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