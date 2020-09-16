السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



برلين 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأفاد المعهد ان عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9368 وشفاء نحو 236 ألف حالة​​​. وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي تفشي

// انتهى //

07:32ت م

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برلين 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 1901 حالة ليصل عدد الإصابات إلى 263663.وأفاد المعهد ان عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9368 وشفاء نحو 236 ألف حالة​​​. وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة".// انتهى //07:32ت م0011

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