صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات بمحيط قطاع غزة المزيد

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأربعاء، سلسلة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة.

وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقع عسقلان التابع للذراع المسلح لحماس شمال قطاع غزة، وموقع التل بين خانيونس ودير البلح.

وأضاف المصدر، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت أيضا موقعا لحماس غرب خانيونس.

وأكد المصدر، أن الغارات لم تسفر عن خسائر بشرية، ولكن لحقت أضرار كبيرة بالأماكن المستهدفة.

الغارات جاءت بعد إطلاق رشقة صواريخ من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، حيث دوت صافرات الإنذار.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة سديروت عقب إطلاق صواريخ من غزّة، لافتةً إلى أنّ القبة الحديدية حاولت تنفيذ اعتراضين في سماء سديروت.

ومن جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه، "إن طائرات ومروحيات أغارت على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان، "خلال الغارات تم استهداف 10 أهداف إرهابية، ومن بينها مصنع لإنتاج وسائل قتالية ومتفجرات بالإضافة إلى مجمع عسكري تابع لحماس يستخدم لتدريب وتجارب صاروخية".

ومساء الثلاثاء، أصيب إسرائيليان على الأقل، إثر سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من محل تجاري في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل.



وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض إحداهما".

ومن جهتها، فقد قالت "نجمة داود الحمراء" إن "إسرائيليين اثنين أصيبا في سقوط قذيفة في مدينة أسدود وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".