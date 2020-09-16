شروط تجديد الإقامة السعودية عبر منصة أبشر والاستعلام عن صلاحية الإقامة

يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طرق تجديد الإقامة وكانت الإدارة العامة للجوازات قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية تجديد الإقامة إلكترونياً عبر منصة أبشر وقد تم وضع مجموعة من الشروط اللازمة حتي يستطيع الوافدين تجديد الإقامة إلكترونياً وسنتعرف من خلال هذا المقال عن أهم شروط وخطوات تجديد الإقامة إلكترونياً عبر أبشر.

شروط تجديد الإقامة عبر منصة أبشر

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتي يتمكن المقيم من تجديد إقامته إلكترونياً ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المقيم لديه جواز سفر ساري المفعول.

يتوجب على المقيم الذي يريد تجديد إقامته أن يكون متواجد داخل المملكة العربية السعودية.

يجب على المقيم أن يقوم بدفع جميع رسوم المخالفات المرورية المسجلة ضده.

لا يوجد فرد من أفراد أسرة المقيم المتواجدة داخل المملكة ذكر يبلغ عمره واحد وعشرون عاماً أو أكثر مسجل على المكفول.

في حالة وجود أفراد الأسرة يتوجب وجود تأمين طبي ساري المفعول.

يجب أن لا يكون المقيم مسجل ضده محضر هروب أو غياب عن العمل.

يجب أن يكون المقيم لديه حساب بمنصة أبشر.

سداد الرسوم المقررة على الخدمة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

لتسجيل الدخول يتوجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك بالمنصة.

من قائمة الخدمات قم بالضغط على خدماتي.

بعد ذلك يتوجب عليك الضغط على زر الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

قم بإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على عرض البيانات.

سيتم عرض البيانات الخاصة بالإقامة من حيث مدة سريان الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

قيمة رسوم تجديد الإقامة بالمملكة