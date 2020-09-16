شكرا لمتابعة خبر عن مشهور يضايق موظفة على متن الكروز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استمرارًا لتصرفات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي التي أثارت جدلا في الساعات القليلة الماضية، المخالفة للذوق العام على متن سفينة " ريد سي سبيريت "، خرج أحدهم من جديد معترضا طريق إحدى الموظفات على متن الرحلة.
وحمل أحد مشاهير " سناب شات " سماعة على كتفه ثك اعترض موظفة تعمل على متن السفينة؛ محاولًا السخرية منها.
يذكر أن الشركة المنظمة لفعالية " أبحر في الصيف " قد أصدرت بيانًا أمس الثلاثاء، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد هذه الممارسات الغير لائقة.
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