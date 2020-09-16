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‏”همة الـ 90″ هو أكبر عرض جوي في تاريخ احتفالات ‎#اليوم_الوطني وراح يعرض على القناة السعودية ومنصات الهيئة ????????????

‎#همة_حتى_القمة في كل أيامك يا وطنّا????????????????





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