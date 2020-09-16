السعودية اليوم / تونس تسجل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت تونس 241 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 7623 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 121 حالة.

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03:47ت م

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تونس 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسسجّلت تونس 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 7623 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 121 حالة.// انتهى //03:47ت م0281

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