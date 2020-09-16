سياسي / مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة 12 شهرا



نيويورك 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم، عن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في ليبيا (اونسميل) لمدة عام واحد، مع تحديد مجموعة من مهام الوساطة والمساعي الحميدة، مع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مراجعة مستقلة لهيكلها وأولوياتها وفعالية موظفيها.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره عقب جلسته المنعقدة اليوم، أن أعضاء المجلس اعتمد القرار رقم 2542 (2020) بتصويت 13 لصالح القرار مع امتناع عضوين عن التصويت (الصين ، الاتحاد الروسي)، والقاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (اونسميل) حتى 15 سبتمبر 2021.

وأفاد المجلس أن القرار حدد المهام التي يتعين إجراؤها بالتوافق التام مع مبادئ الملكية الوطنية، بما في ذلك تعزيز تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ؛ دعم جهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار في مناطق ما بعد الصراع ؛ رصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والإبلاغ عنها؛ وتقديم الدعم إلى ليبيا عند الطلب استجابة لوباء كوفيد - 19.

وأشار المجلس إلى أن القرار يقضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة تقييم الخطوات المطلوبة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وكذلك الدور المحتمل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في توفير دعم وقف إطلاق النار القابل للتمديد ، لتقديمه في موعد لا يتجاوز 60 يومًا بعد اعتماد القرار الحالي وطلبت منه تعيين مبعوثه الخاص دون تأخير، إلى جانب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه 31 يوليو 2021 تقييما وتوصيات لتحسين كفاءة الهيكل العام للبعثة، وتحديد الأولويات والمهام وقدرة وفعالية الموظفين، بما في ذلك الوساطة وإدارة عملية السلام.

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