

القاهرة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 163 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و5679 حالة وفاة.

//انتهى//

03:23ت م

0278



القاهرة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 163 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و18 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 776 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 85745 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و5679 حالة وفاة.//انتهى//03:23ت م0278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 163 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و18 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.