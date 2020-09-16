سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يفتتح الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة



نيويورك 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة ال 75 السفير فولكان بوزكير، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة ال 74 البروفيسور تيجاني محمد باندي، وجمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال حفل الافتتاح شكره لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الماضية البروفيسور تيجاني محمد باندي، وتبني الجمعية خلال رئاسته أساليب عمل جديدة لمواصلة عملها بسلاسة خلال أزمة وباء كوفيد - 19 وبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرارية الأعمال من خلال عقد اجتماعات منتظمة للجنة العامة وإحاطات أخرى عبر الإنترنت، واتخاذ أكثر من 70 قرارا ومقررا بهذه الطريقة.

وهنأ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة ال 75 السفير فولكان بوزكير، لانتخابه لتولي أعمال الدورة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستكون حاسمة في حياة المنظمة، ويجب مواصلة الاستجابة للتأثير الفوري لوباء كوفيد - 19 من خلال تعزيز النظم الصحية ودعم التطوير والتوزيع العادل للعلاجات واللقاحات.

وأكد أن الجمعية ستواصل عملها عبر مجموعة كاملة من التحديات العالمية وهي : السلام والأمن ، ونزع السلاح ، وحقوق الإنسان ، والمساواة بين الجنسين ، والتنمية المستدامة.

وأعرب غوتيريش للدول الأعضاء في الجمعية، عن شكره على دعمهم لبرنامج إصلاح الأمم المتحدة، والتزامهم بالعمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة للمنظمة، مبديا تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الأعضاء خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمعالجة الأهداف المشتركة.

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