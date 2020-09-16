تعز.. مقتل وإصابة 13 حوثيًا بنيران الجيش اليمني وفرار البقية

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تعز.. مقتل وإصابة 13 حوثيا بنيران الجيش اليمني وفرار البقية الأربعاء 16 سبتمبر 2020 تصدت قوات الجيش الوطني، للعديد من الهجمات التي تشنها مليشيات الانقلاب الحوثية على مواقعها، شمالي وشرق مدينة تعز.

وقالت مصادر عسكرية ان المليشيات الحوثية شنت هحمات متكررة على مواقع الجيش في محيط جبهتي الكربة والفضحه بالضباب غرب المدينة. Advertisements وأضاف المصدر ان قوات الجيش افشلت الهجمات الحوثية واجبرتها على التراجع، بعد مصرع 5 حوثيين وجرح 8اخرين، فيما لاذ البقية بالفرار. كما أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل فاشلة للميليشيات الإنقلابية إلى مواقعها في الجبهة الشرقية، أعقبها مواجهات عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة.

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