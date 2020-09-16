الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي صنعاء

الجيش اليمنييحرر مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي صنعاء

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية ،الثلاثاء، مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق، بمديرية "نهم" شرقي صنعاء.



وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، "إن قوات الجيش الوطني اليمني حررت مواقع التباب الصفر الاستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

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وأضاف المصدر، "أن قوات الجيش استعادت آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما دكّت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية الإرهابية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالمليشيات خسائر بشرية ومادية".

وتأتي العمليات الأخيرة ردا على التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا الحوثية في عدد من جبهات مأرب والبيضاء والجوف، في مسعى منها لنسف جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام.