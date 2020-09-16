فيديو.. طارق الحبيب: المرأة الانتهازية تفرح بالتعدد

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب أن المرأة ذات الشخصية “الانتهازية” تفرح بالتعدد، والمراهق “مادي” حتى في الطلاق والموت.

وتابع الحبيب في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن من تزوج امرأة ملأت القلب والعقل، فليس من الرقي أن يفكر معها في التعدد، ومن تزوج من لم تملأ منه القلب أو العقل فالأصل في حالته الطلاق وليس التعدد، أما من تزوج من ملأت العقل ولم تملأ القلب أو العكس فالنقاش معه في التعدد مفتوح.

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ورأى “أن الزواج التقليدي مدمر لبناء الأسرة، وزواج الحب كذلك”، مشيرًا إلى أن هناك معطيات يجب أن يهتم بها المقبل على الزواج الثاني، منها أن يحدد بوضوح احتياجاته من هذا الزواج، فإذا كان قادرًا على تكميل احتياجاتها، وهي قادرة على تكميل احتياجاته نجح هذا الزواج أيما نجاح.

وأردف الحبيب: الزواج علاقة استثمارية قبل الزواج، وحينما يتم عقد الزواج يتحول إلى علاقة راقية، كما أنه تكامل احتياجات واهتمامات ومشتركات، إذا تحققت بدرجة عليا في الزواج الأول فإن هذا يمنع التعدد أو يقلل الحاجة إليه تقليلًا كبيرًا.



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