اتفاق السلام يغير مسار الشرق الأوسط والمنطقة

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان، الثلاثاء،:إن عددًا من الدول ستنضم إلى اتفاق السلام على غرار الاتفاق الذي وُقع مؤخرًا بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن.

وأضاف فريدمان في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” عقب توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: إن الولايات المتحدة “تتجه لتحقيق ذلك خلال شهر أو شهرين أو 6 أشهر”، في إشارة إلى ضم دول أخرى.

واعتبر فريدمان أن الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة والبحرين، التي وقعت اتفاقًا لإعلان تأييد السلام، “غيّرت مسار الشرق الأوسط والمنطقة”.

واستطرد الدبلوماسي الأمريكي البارز: “أؤمن أن الشعب الفلسطيني سيرى أن هذا هو المسار المناسب”.

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وتابع: “الولايات المتحدة ستساعد الفلسطينيين إذا أبدوا استعدادهم للسعي نحو السلام”.

وأوضح فريدمان: “أعرف أن إسرائيل مستعدة لإحلال السلام، وعلينا أن نتساءل الآن ما إذا كان الفلسطينيون يريدون تحقيق ذلك”.

وأمس الثلاثاء وقعت الإمارات اتفاق سلام تاريخيًّا مع إسرائيل في البيت الأبيض، في مراسم شهدت حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

ووقع الاتفاق من الجانب الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



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