شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال البنية التحتية لسوق السمك المركزي في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، بدء استكمال البنية التحتية لسوق السمك المركزي، مشيرا إلى استمرار المستثمر بالمشروع في عمله.

تحفة معمارية

وتسلمت بلدية محافظة القطيف، قبل أكثر من عام، مخططات سوق السمك المركزي من المستثمر، هذا السوق الذي يعتبر تحفة معمارية، وينتظره الجميع، وبدأ العمل فيه منذ عام 2010م، وأقيم على جزيرة اصطناعية بجانب الفرضة، وأنجزت المرحلة الأولى بقيمة 10 ملايين ريال، أما المرحلة الثانية فقدرت قيمتها بقرابة 35 مليون ريال.

ترسية المشروع

واعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ترسية المشروع على إحدى الشركات المحلية، ويشمل ذلك التطوير والتشغيل، بمبلغ 78 مليون ريال، وذلك بعد طرحه للاستثمار في مزايدة عامة، وقدرت تكلفة المشروع، والأعمال التي نفذت بـ34,8 مليون ريال، ويتكون من سوق السمك، وساحة حراج، وعدد من المواقع الاستثمارية، ومصنع للثلج، ومطاعم، وثلاجات، وسوبر ماركت، ومكاتب لتجار الأسماك، وصرافات آلية مصرفية، ومسطحات خضراء، ورصيف، عبارة عن شبه جزيرة صناعية، وتمت فيه أعمال ردميات تقدر بنحو 363875 مترًا مربعًا، ويصل طول شاطئ هذه الجزيرة بساند حجري «حماية حجرية» 1480 مترًا طوليًا، كما يوجد مكتب للبلدية في السوق.

مرحلة أولية

ومر المشروع بمراحل عدة، أولاها: مرحلة الردم بقيمة 10 ملايين ريال «مرحلة أولية»، وأُنشئت فيه عبارات للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق يصل طولها إلى نحو 133 مترًا، ويتكون من مبانٍ تبلغ مساحتها 55000 متر مربع، ويبدأ المشروع بالبوابة الرئيسية للدخول، وتتضمن مساحة منطقة الحراج على الأسماك وذلك لسوق الجملة، ويحوي 25 موقعًا مخصصًا لعرض الأسماك بالجملة، بمساحات مختلفة ما بين 100 متر مربع إلى 200 متر مربع، وبإجمالي مساحة تقدر بـ8000 متر مربع، كما يحوي سوقًا للأسماك بالتجزئة بـ83 محلاً، بمساحة 32 متراً مربعاً للمحل الواحد، وذلك لبيع الأسماك بالتجزئة، التي تبلغ مساحتها 53000 متر مربع، وسيضم الخدمات العامة بإجمالي مساحة 300 متر مربع للمبنى، ومسجداً تقدر مساحته بـ300 متر مربع.

Advertisements

محال ووظائف

وأكد المتابع والمهتم بالسوق «توفيق الدرورة»، انتظارهم إنجاز السوق، وافتتاحه بسرعة، خاصة أنه سيخدم المحافظة، والوطن ككل، وسيوفر وظائف عديدة، موضحًا أن تصميم السوق عبارة عن شبه جزيرة صناعية، مساحتها أكثر من 120.000م2، ويحتوي على سوق للأسماك بالتجزئة، به 83 محلًا، بمساحة 32م2 للمحل الواحد، وذلك لبيع الأسماك بالتجزئة، بالإضافة إلى 25 موقعًا لعرض الأسماك بالجملة.

الأكبر في المنطقة

وقال كبير الصيادين بفرضة القطيف رضا الفردان: «نحن كصيادين ننتظر السوق المركزي للأسماك بفارغ الصبر، فسوف يسهل علينا نقل الأسماك، وعملية التداول فيه، ويعتبر سوق السمك الحالي أكبر سوق من ناحية تداول كمية الأسماك في الخليج والشرق الأوسط».

جذب المستثمرين

وقال المواطن سعيد السالم: إن سوق السمك القديم يقع في حي سكني داخلي قديم، تزدحم المركبات عنده، وتنتشر الروائح المزعجة لأهل الحي، فإنشاء السوق سينهي هذه المعاناة، وسيجذب المستثمرين، ويسخر وظائف عديدة للشباب.