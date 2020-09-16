شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 كرتون تمور لمتضرري سيول السودان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيق.

ووزع المركز أمس الأول 1000 كرتون من التمور للمتضررين من السيول في منطقة الريف الجنوبي بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 6000 شخص.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.