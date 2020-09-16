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دورات إسعافية لكوادر النقل التعليمي بالرياض

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نظمت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي في مقرها بالرياض، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي دورات تفاعلية وتطبيقية في الإسعافات الأولية، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يصادف 12 سبتمبر من كل عام.

وشهدت الدورات إقبالا كبيرا من قبل منسوبي ومنسوبات الشركة، والتي تمت على يد فريق من المدربين المحترفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر السعودي باستخدام أفضل الوسائل الإيضاحية والتدريبية في مجالات: النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي الرئوي، والغصة، والغرق، والصرع.

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