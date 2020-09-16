شكرا لقرائتكم خبر عن دورات إسعافية لكوادر النقل التعليمي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت الدورات إقبالا كبيرا من قبل منسوبي ومنسوبات الشركة، والتي تمت على يد فريق من المدربين المحترفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر السعودي باستخدام أفضل الوسائل الإيضاحية والتدريبية في مجالات: النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي الرئوي، والغصة، والغرق، والصرع.
كانت هذه تفاصيل خبر دورات إسعافية لكوادر النقل التعليمي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.