شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض خمسيني بعد توقف قلبه لمدة 50 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

نجح الفريق الطبي بقسم الطوارئ في مستشفى المواساة بالخبر -بفضل الله وتوفيقه- في إنقاذ حياة مريض خمسيني بعد توقف قلبه لمدة 50 دقيقة كاملة.

وقد وصل المريض لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو بحالة صحية متدهورة، حيث كان يعاني من إصابته بجلطة قلبية حادة على إثرها توقف قلبه عن النبض، وعلى الفور تدخل الفريق الطبي بقسم الطوارئ بالمستشفى، حيث تم عمل الإسعافات الأولية له وإجراء الإنعاش القلبي، الذي استمر لمدة 50 دقيقة، وإعطائه ما يزيد على 20 صدمة كهربائية، بالإضافة إلى الأدوية المنقذة للحياة، ليعود بعدها القلب للعمل ولكن النبض كان ضعيفًا جدًا مع عدم وجود ضغط يمكن قياسه، وعلى الفور تم استدعاء فريق القسطرة القلبية تحت إشراف استشاري القلب الدكتور خالد الفرائضي لإنقاذ حياة المريض.

وخلال وقت زمني قصير تم تركيب منظم لضربات القلب في قسم القسطرة، ثم فتح الشريان الذي كان مغلقًا بنسبة 100 %، وتكللت العملية بالنجاح واستعاد المريض ضغطه ولله الحمد، واستعاد وعيه في اليوم التالي دون أي تأثير في الدماغ أو بقية أعضاء الجسم، وتم إدخاله للجناح الطبي إلى أن تعافى بشكل كامل.

وأوضح الدكتور الفرائضي أن هذا الإنجاز الطبي يعد استثنائيا ومعجزة طبية، حيث إن المتعارف عليه دوليًا هو إيقاف عملية الإنعاش بعد 20 إلى 30 دقيقة على الأكثر حسب الحالة، والفضل يعود بعد توفيق الله تعالى إلى ما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً.

الجدير ذكره، أن شركة المواساة للخدمات الطبية أنشأت مستشفى المواساة بالخبر كمستشفى رقمي، واستقطبت للعمل فيه أفضل الكوادر الطبية، كما تم تجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية المتطورة، لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.