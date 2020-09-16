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إنجاز حديقة الخالدية بالمدينة المنورة

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أنهت أمانة المدينة المنورة استعداداتها لافتتاح حديقة عامة بحي الخالدية بمساحة 30 ألف متر مربع، وذلك ضمن مشاريع أنسنة المدن، وزيادة المسطحات الخضر ونصيب الفرد منها.

وراعت الأمانة في تنفيذ الحديقة الجوانب الترفيهية والخدمات العامة لسكان الحي لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي وتحقيق أفضل معايير جودة الحياة، وتم توفير منطقتين لألعاب الأطفال وممرات للمشاة ومضمار للمشي، وتمت زراعة مجموعة من الأشجار والمسطحات الخضر والزهور الموسمية، كما زودت الحديقة بمرافق عامة، كملعب لكرة القدم وجلسات جانبية وأعمدة إنارة وأرصفة، وزودت منطقة الألعاب الأرضيات المطاطية لحماية الأطفال، ودورات المياه.

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