شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز حديقة الخالدية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وراعت الأمانة في تنفيذ الحديقة الجوانب الترفيهية والخدمات العامة لسكان الحي لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي وتحقيق أفضل معايير جودة الحياة، وتم توفير منطقتين لألعاب الأطفال وممرات للمشاة ومضمار للمشي، وتمت زراعة مجموعة من الأشجار والمسطحات الخضر والزهور الموسمية، كما زودت الحديقة بمرافق عامة، كملعب لكرة القدم وجلسات جانبية وأعمدة إنارة وأرصفة، وزودت منطقة الألعاب الأرضيات المطاطية لحماية الأطفال، ودورات المياه.
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