شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف متدرب بمنشآت مكة التقنية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد يرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة. واستمع سموه لشرح عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بعد، وما تقدمه 22 منشأة تدريبية في منطقة مكة المكرمة ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وكليات الاتصالات والإلكترونيات والسياحة والفندقة ومعاهد صناعية ثانوية للبنين لتدريب ما يفوق 30 ألف متدرب ومتدربة، كما اطلع على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 ألف متدرب بمنشآت مكة التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.