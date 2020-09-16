شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع ترميز «التراث العمراني» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس مشروع ترميز مباني التراث العمراني أحد المخرجات الرئيسة لسجل التراث الوطني الرقمي للتراث العمراني في المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لنائب وزير الثقافة حامد فايز.

وقدم نائب وزير الثقافة عرضا لمشاريع وزارة الثقافة التي ستنفذ بمنطقة الرياض في الفترة المقبلة تحت إشراف الوزارة وهيئاتها الثقافية، موضحا أن مشروع ترميز مباني التراث من المشاريع التي تعمل عليها وزارة الثقافة من خلال هيئة التراث من أجل توفير البيانات والمعلومات والإحداثيات الجغرافية والمكانية والصور الفوتوغرافية المتعلقة بمواقع التراث العمراني في المملكة، بهدف حصرها وتقييمها وتصنيفها، وذلك في سياق جهود الوزارة لحماية التراث الوطني ودعمه في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن المشروع سيعمل على تحديث نظام المعلومات الجغرافي لمواقع التراث العمراني بانتظام وذلك لدعم عمليات الرقابة والإدارة والتخطيط والتحكم في المستقبل، وتوحيد قواعد البيانات وحفظها ومعالجتها، إلى جانب تحديد معايير حفظ بيانات التراث العمراني وفق الهيكل المناسب، ومراقبة جودة البيانات، وإتاحة إمكانية الاستعلام السريع وتقديم التقارير ورسم خرائط مباني ومواقع التراث العمراني.