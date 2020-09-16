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إعادة فتح قسم التأشيرات بسفارة المملكة في الكويت

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح قسم التأشيرات بسفارة المملكة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعادت سفارة المملكة في الكويت فتح قسم التأشيرات ابتداء من اليوم الأربعاء، مبينة أنه لضمان سلامة وصحة المراجعين، فإن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عن المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط.

ونشرت السفارة أسماء وعناوين وهواتف 11 مكتبا معتمدا لديها، لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول، بعد صدور قرار برفع القيود جزئيا عن السفر وفتح المنافذ والرحلات الدولية تدريجيا للفئات المستثناة.

وكان المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي قد أوضح لـ«اليوم»، أن منافذ جوازات الشرقية «الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد»، على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يردها من تعليمات، مؤكدا أنه لم ينقطع عملها منذ بدء الجائحة لتسهيل عبور الشحن أو قدوم المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين والعمالة المنزلية المقيمة بالمملكة المرافقة لهم.

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