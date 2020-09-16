شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح قسم التأشيرات بسفارة المملكة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت السفارة أسماء وعناوين وهواتف 11 مكتبا معتمدا لديها، لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول، بعد صدور قرار برفع القيود جزئيا عن السفر وفتح المنافذ والرحلات الدولية تدريجيا للفئات المستثناة.
وكان المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي قد أوضح لـ«اليوم»، أن منافذ جوازات الشرقية «الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد»، على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يردها من تعليمات، مؤكدا أنه لم ينقطع عملها منذ بدء الجائحة لتسهيل عبور الشحن أو قدوم المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين والعمالة المنزلية المقيمة بالمملكة المرافقة لهم.
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