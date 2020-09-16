شكرا لقرائتكم خبر عن دفع رسوم جسر الملك فهد «إلكترونيا» والان نبدء بالتفاصيل

دخلت آلية الدفع الإلكتروني عبر بوابات جسر الملك فهد حيز التطبيق، أمس، بالتزامن مع السماح بفتح المنافذ والرحلات الدولية بشكل تدريجي لفئات مستثناة ضمن القرار الصادر أمس الأول من جهات الاختصاص، وتأتي الآلية ضمن المرحلة الأولى لبوابات الرسوم الجديدة، التي تتضمن توفير أجهز نقاط البيع دون الحاجة لدفع مبالغ نقدية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للجسر م. عماد المحيسن الحرص على عملية التحول الآلي وتطوير البنية التقنية وفي مقدمتها الدفع الإلكتروني عبر بوابات الرسوم، الذي تم تطبيقه أمس، مبينا أن الخدمة متاحة آليا دون الحاجة للتواصل مع الموظف داخل البوابة سواء للمركبات الصغيرة أو الشاحنات أو الدراجات النارية، كما يمكن استفادة أصحاب بطاقة العضوية من خدمة الشحن الآلي لها عبر موقع المؤسسة.

وأشار م. المحيسن إلى اكتمال مشروع بوابات الرسوم الجديدة في شهر مارس بالربع الأول من عام 2021، والتي ستشهد تطورا كبيرا يشمل التعرف على المركبات آليا وفتح البوابات مباشرة دون الحاجة للتوقف، وكذلك قياس آلي لوزن الشاحنات.