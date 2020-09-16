شكرا لقرائتكم خبر عن دفع رسوم جسر الملك فهد «إلكترونيا» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للجسر م. عماد المحيسن الحرص على عملية التحول الآلي وتطوير البنية التقنية وفي مقدمتها الدفع الإلكتروني عبر بوابات الرسوم، الذي تم تطبيقه أمس، مبينا أن الخدمة متاحة آليا دون الحاجة للتواصل مع الموظف داخل البوابة سواء للمركبات الصغيرة أو الشاحنات أو الدراجات النارية، كما يمكن استفادة أصحاب بطاقة العضوية من خدمة الشحن الآلي لها عبر موقع المؤسسة.
وأشار م. المحيسن إلى اكتمال مشروع بوابات الرسوم الجديدة في شهر مارس بالربع الأول من عام 2021، والتي ستشهد تطورا كبيرا يشمل التعرف على المركبات آليا وفتح البوابات مباشرة دون الحاجة للتوقف، وكذلك قياس آلي لوزن الشاحنات.
كانت هذه تفاصيل خبر دفع رسوم جسر الملك فهد «إلكترونيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.